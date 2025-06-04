ÜMİT Milli Takımı, Karadağ ile Hazırlık Maçına Hazır

ÜMİT Milli Takımı, Karadağ ile Hazırlık Maçına Hazır
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ÜMİT Milli Futbol Takımı, yarın Karadağ ile oynayacağı özel maç için son hazırlıklarını tamamladı. Antrenman basının görüntülemesi için açıldı ve maçın taktiği üzerinde çalışıldı.

ÜMİT Milli Futbol Takımı, yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de Karadağ ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

TFF Hasan Dogan Milli Takimlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve bitiricilik çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Karadağ maçının taktiği üzerinde duruldu.

Ümit Milli Futbol Takım, yarın saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Karadağ ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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