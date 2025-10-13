Haberler

Ümit Milli Takım Macaristan Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde yarın Macaristan ile oynayacağı maç öncesi antrenman yaptı. Antrenmanda dinamik ısınma, pas çalışması ve şut çalışmaları gerçekleştirildi.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde yarın Macaristan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Budapeşte'de yaptığı antrenmanla tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın oynanacağı MTK Stadı'nda gerçekleştirilen idmanda dinamik ısınma ve pas çalışmasının ardından Macaristan maçı taktiği üzerinde duruldu. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı TFF YouTube kanalından canlı olarak izleyebilecek.

Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki ay-yıldızlılar, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor.

Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek şampiyonanın finallerine 9 grup birincisiyle gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan katılmaya hak kazanacak. Diğer 8 ikinci takım ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için Kasım 2026'da play-off oynayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
