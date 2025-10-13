Ümit Milli Takım, Macaristan ile Zorlu Maça Çıkıyor
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası H Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak. Maç, Budapeşte'de TSİ 19.00'da başlayacak.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası H Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Macaristan'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki MTK Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Belçika Futbol Federasyonu hakemlerinden Jasper Vergoote yönetecek.
Ay-yıldızlı ekip grubundaki ilk maçında Hırvatistan'la 1-1 berabere kalırken, Litvanya'yı da 2-0 yendi. 4 puanlı lider Ukrayna'yla aynı puana sahip milliler averajla 2. sırada yer alıyor.
