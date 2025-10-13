Haberler

Ümit Milli Takım, Macaristan ile Zorlu Maça Çıkıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası H Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak. Maç, Budapeşte'de TSİ 19.00'da başlayacak.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası H Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Macaristan'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki MTK Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Belçika Futbol Federasyonu hakemlerinden Jasper Vergoote yönetecek.

Ay-yıldızlı ekip grubundaki ilk maçında Hırvatistan'la 1-1 berabere kalırken, Litvanya'yı da 2-0 yendi. 4 puanlı lider Ukrayna'yla aynı puana sahip milliler averajla 2. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gazze'de 2 yıl sonra bir ilk
Meclis'e sunuldu! Bebeklere ücretsiz özel sağlık hizmeti geliyor

Meclis'e sunuldu! Tüm bebekler için artık ücretsiz olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden yanıt

Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden cevap
Meclis'e sunuldu! Bebeklere ücretsiz özel sağlık hizmeti geliyor

Meclis'e sunuldu! Tüm bebekler için artık ücretsiz olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.