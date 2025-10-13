Ümit Milli Takım Macaristan'a Gitti
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı için Macaristan'a giderek hazırlıklarına başladı. Takım, Budapeşte Havalimanı'nda Büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı.
Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Macaristan ile oynayacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı için Budapeşte'ye gitti.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlıları Budapeşte Havalimanı'nda T.C. Budapeşte Büyükelçiliği yetkilileri 3. Katip Gökberk Ekinci, Sekreter Erdinç Tunçbilek ve Ekrem Ekşioğlu karşıladı.
Milliler, son çalışmasını bu akşam karşılaşmanın oynanacağı MTK Stadı'nda gerçekleştirecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor