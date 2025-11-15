Ümit Milli Takım, Litvanya Maçına Hazırlanıyor

Ümit Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Salı günü Druskininkai şehrinde Litvanya ile oynayacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçının hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Ukrayna mücadelesinde ilk 11 başlayan oyuncular salon diğer futbolcular saha çalışması yaptı.

Ay-yıldızlılar, yarın Litvanya'ya hareket edecek.

Aday kadroda değişiklik

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Litvanya ile oynayacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu karşılaşmasının aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

TFF'nin açıklamasına göre Mustafa Erhan Hekimoğlu sakatlığı, Eyüp Aydın ise sarı kart cezası nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Millilerin Litvanya maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta Saha: İsak Vural (Pisa), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Emirhan İlkhan (Torino), Cihan Çanak (Trabzonspor), Burak İnce (Al Akhdoud), Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK).