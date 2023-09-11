Ümit Milli Takım, İtalya'yı konuk edecek

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda ikinci maçına çıkacak Ümit Milli Takım, yarın İtalya'yı konuk edecek. Karşılaşma ücretsiz olarak takip edilebilecek.