Ümit Milli Takım'ın Litvanya Maçı Biletleri Ücretsiz!
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası eleme grubunda yarın Litvanya ile karşılaşacak. Maç biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden ücretsiz olarak temin edilebilecek.
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası eleme grubunda yarın Litvanya ile karşılaşacağı maçın biletleri ücretsiz olacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler, biletlerini www.passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan edinebilecek.
Maç günü stat gişesinden de bilet alınabilecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor