Ümit Milli Takım'ın Kadrosunda Değişiklik
Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçının aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Sami Satılmış ve Başar Önal kadrodan çıkarılırken, Trabzonspor'dan Cihan Çanak ile Fatih Karagümrük'ten Barış Kalaycı kadroya dahil edildi.
Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçının aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, milli takım kadrosundan Sami Satılmış ve Başar Önal, çıkarıldı.
Ay-yıldızlı kadroya Trabzonspor'dan Cihan Çanak ile Fatih Karagümrük'ten Barış Kalaycı, dahil edildi.