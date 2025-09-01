Ümit Milli Takım'ın Kadrosunda Değişiklik

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçının aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Sami Satılmış ve Başar Önal kadrodan çıkarılırken, Trabzonspor'dan Cihan Çanak ile Fatih Karagümrük'ten Barış Kalaycı kadroya dahil edildi.

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçının aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, milli takım kadrosundan Sami Satılmış ve Başar Önal, çıkarıldı.

Ay-yıldızlı kadroya Trabzonspor'dan Cihan Çanak ile Fatih Karagümrük'ten Barış Kalaycı, dahil edildi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Ayrılığın ardında ihanet mi var? Hakan Sabancı iddialar sonrası sessizliğini bozdu

Ayrılığın ardında ihanet mi var? İddialar sonrası sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cenaze sonrası isyan etti: Asya'dan kılık kıyafet sitemi

Cenaze sonrası isyan etti! Camideki giyim tarzına sert eleştiri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.