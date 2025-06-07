Ümit Milli Takım'ın Arnavutluk İle Oynayacağı Maçın Biletleri Ücretsiz

Ümit Milli Futbol Takımı'nın yarın Arnavutluk ile oynayacağı özel maçın biletlerinin ücretsiz olduğu duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar, bilet ücreti ödemeyecek.

Karşılaşmayı takip etmek isteyenler, internet üzerinden ve Passo mobil uygulamasından biletlerini alabilecek.