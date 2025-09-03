Haberler

Ümit Milli Takım Hırvatistan Maçına Hazırlanıyor

Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile oynayacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçının hazırlıklarına Trabzon'da devam ediyor. Antrenmanda hücum ve savunma prensipleri üzerinde çalışıldı.

Ümit Milli Futbol Takımı, 9 Eylül Salı günü Trabzon'da Hırvatistan ile oynayacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve toplu eğitsel oyunun ardından hücum ile savunma prensipleri üzerinde duruldu.

İdman, son bölümde yapılan dar alanda turnuvayla sona erdi.

Ay-yıldızlılar, çalışmalarını yarın Riva'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
