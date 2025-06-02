ÜMİT Milli Takım'da Kadroda Değişiklik

ÜMİT Milli Futbol Takım'da Berkay Yılmaz ve Livan Burcu hastalıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Karadağ ve Arnavutluk ile hazırlık maçları oynayacak ay-yıldızlı ekipte Berkay Yılmaz ve Livan Burcu yerine, Borussia Dortmund II forması giyen Baran Moğultay ile Ayvalıkgücü Belediyespor forması giyen Ali Habeşoğlu kadroya dahil edildi.