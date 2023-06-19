Ümit Milli Takım, Bosna Hersek ile hazır

Ümit Milli Takım, Bosna Hersek ile yarın oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Milliler, maç saatini beklemeye başladı. Kadroda Rennes'ten Doğan Alemdar, Fenerbahçe'den Osman Ertuğrul Çetin, Galatasaray'dan Emin Bayram ve Göztepe'den Uğur Kaan Yıldız gibi isimler yer alıyor.

Ümit Milli Takım, Bosna Hersek ile yarın oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde akşam yapılan antrenmanla çalışmalarını tamamlayan milliler, maç saatini beklemeye başladı.

Yarın saat 20.00'de Eyüp Stadı'nda Bosna Hersek ile karşılaşacak Ümit Milli Takım'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Doğan Alemdar (Rennes), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Jankat Yılmaz (Galatasaray)

Defans: Serdar Saatçı (Braga), Arif Kocaman (Yukatel Kayserispor), Emin Bayram (Galatasaray), Uğur Kaan Yıldız (Göztepe), Ravil Tagir (Westerlo), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Ayberk Karapo (Manisa FK)

Orta saha: Emirhan İlkhan (Sampdoria), Cem Türkmen (Austria Lustenau), Göktan Gürpüz (Borussia Dortmund), Kenan Yıldız (Juventus), Metehan Baltacı (Manisa FK), Aksel Baran Potur (Moss), Emircan Gürlük (Altınordu)

Forvet: Enis Destan (Warta Poznan), Bertuğ Özgür Yıldırım (Fraport TAV Antalyaspor), Erencan Yardımcı (Corendon Alanyaspor)