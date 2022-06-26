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Ümit Milli Karma Takımı repesajda yenildi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ümit Milli Karma Takımı repesajda yenildi

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye, repesaj karşılaşmasında Polonya'ya 4-3 mağlup oldu.

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye, repesaj karşılaşmasında Polonya'ya 4-3 mağlup oldu.

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın karma takımlar müsabakalarında Türkiye, ilk turu bay geçti. Çeyrek final müsabakasında Ukrayna'ya 4-1 yenilen karma takımı repesaj karşılaşmasında Polonya ile eşleşti. Ümit Milli Karma Takımı, bu turda mücadeleyi altın skorda 4-3 kaybetti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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