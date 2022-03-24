Ümit milli judoculardan Azerbaycan'da 6 madalya - Haberler

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Ümit milli judoculardan Azerbaycan'da 6 madalya

AA - Musa Samur - Spor
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Ümit milli judoculardan Azerbaycan'da 6 madalya

Ümit milli judocular, Azerbaycan'ın Gence kentinde düzenlenen Ariz Elekberov Judo Kupası'nın ilk gününde 3 altın, 3 gümüş madalya kazandı.

Ümit milli judocular, Azerbaycan'ın Gence kentinde düzenlenen Ariz Elekberov Judo Kupası'nın ilk gününde 3 altın, 3 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan, Türkiye, Macaristan, Slovenya, Almanya, Polonya, Gürcistan ve Özbekistan'dan judocuların katıldığı turnuvada kadınlar 40 kiloda Zilan Ertem, 44 kiloda Buse Uykun ile 48 kiloda Gizem Dinçer, altın madalya elde etti.

Milli sporculardan 40 kiloda Begümnaz Doğruyol, 44 kiloda Sevval Erdoğmuş ile 48 kiloda Merve Nur Alkış, gümüş madalya aldı.

Gülşen Tanrıkulu ise 44 kiloda beşinci oldu.

Organizasyon, 26 Mart Cumartesi günü sona erecek.

AA / Musa Samur - Spor

Gümüş Madalya, Azerbaycan, Milli, Judo, Spor, Haberler

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