Ümit Milli Judocular Dünya Şampiyonası'nda Madalya Peşinde

Ümit milli judocular, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek. 74 ülkeden 582 sporcunun katılacağı şampiyonada, Türkiye'yi temsil edecek judocular hazırlıklarını tamamladı.

Ümit milli judocular, Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27-31 Ağustos tarihlerinde başkent Sofya'da gerçekleştirilecek Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda 74 ülkeden 582 sporcu tatamiye çıkacak.

Teknik direktör Mustafa Kalaycı, antrenörler Sinan Sandal ve Onur Akgün koordinesinde hazırlıklarını tamamlayan milli takım adına yarışacak judocular şunlar:

Sema Nur Yüksel, Yağmur Yılmaztürk (40 kilo), Livanur Kayır, Fatma Zehra Meki (44 kilo), Elif Kılıç (57 kilo), Rümeysa Hatice Kılıçkaya (63 kilo), Hatice Tuana Balcı (+70 kilo), Numan Onay (66 kilo).

