Ümit Milli Judocular Balkan Şampiyonası'nda 19 Madalya Kazandı

Ümit milli judocular, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nı 4 altın, 5 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 19 madalya ile tamamladı. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kruşevo kentinde organize edilen şampiyonada ümit milli judocular ferdi müsabakalarda 4 altın, 5 gümüş ve 10 bronz madalya ile şampiyonaya damga vurdu.