Ümit Milli Judocular Avrupa Şampiyonası'nda 2 Bronz Madalya Kazandı

Türkiye Judo Federasyonu'nun açıklamasına göre, Odivelas kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde Begümnaz Doğruyol ve Rahime Ercin bronz madalya kazandı.

Ümit milli judocular, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Odivelas kentinde başlayan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde ay-yıldızlı 2 sporcudan madalya geldi.

Kadınlar -44 kiloda mücadele eden Begümnaz Doğruyol, Fransız Alice Lopez'i, -40 kiloda yarışan Rahime Ercin ise Fransız Mathilde Aurel'i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.