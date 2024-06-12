Üye Girişi
Haberler

Ümit milli judocular, Avrupa Şampiyonası'na Rusya'da hazırlanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ümit milli judocular Grozne kentindeki kamp ile Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Kampta yer alan sporcuların isimleri ve kiloları da açıklandı.

Ümit milli judocular, Avrupa Şampiyonası'na Rusya'da hazırlanıyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Grozne kentindeki kamp 20 Haziran'da sona erecek.

Teknik direktör Salim Abonoz ve antrenör Serdar Kiraz eşliğinde kampta yer alan sporcuların isimleri şu şekilde:

50 kilo: Furkan Salih Gül

55 kilo: Enes Bilge

60 kilo: Ramazan Kibaroğlu

66 kilo: Mustafa Berat Şimşek

73 kilo: Ömer Faruk Turgutlu, Burak İsmail Şengür

90 kilo: Fatih Dursun

+90 kilo: Mahmutcan Maden

Kaynak: AA / Spor

Rusya Avrupa Şampiyonası Milli Takım Spor Güncel Haberler

Benzin istasyonunun yanındaki palet fabrikası alev alev yanıyor! Ekipler yangınla mücadele için bölgede

Benzin istasyonunun yanındaki palet fabrikası alev alev yanıyor! Ekipler yangınla mücadele için bölgede

 Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

 MHP'den 'Bahçeli yüzükle Erdoğan'a mesaj verdi' iddialarına yanıt

MHP'den "Bahçeli yüzükle Erdoğan'a mesaj verdi" iddialarına yanıt

 AK Partili vekilin eli cebinde yaptığı konuşma TBMM'de tansiyonu yükseltti

AK Partili vekilin eli cebinde yaptığı konuşma TBMM'de tansiyonu yükseltti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title