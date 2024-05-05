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Ümit milli judocular Avrupa Kupası'nda başarılı

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Ümit milli judocular, Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda 1 altın, 3 gümüş madalya kazandı. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Goygol kentinde dün başlayan ve 37 ülkeden 770 judocunun katıldığı Ümitler Avrupa Kupası'nda milli sporculardan Havva Sena Koyak altın, Yağmur Yılmaztürk, Şevval Erdoğmuş ve Beyza Küçük ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ümit milli judocular, Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda 1 altın, 3 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Goygol kentinde dün başlayan ve 37 ülkeden 770 judocunun katıldığı Ümitler Avrupa Kupası'nda milli sporculardan Havva Sena Koyak altın, Yağmur Yılmaztürk, Şevval Erdoğmuş ve Beyza Küçük ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Spor

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