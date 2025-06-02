Ümit Milli Futbol Takımında Kadro Değişikliği

Ümit Milli Futbol Takımında Kadro Değişikliği
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Ümit Milli Futbol Takımının aday kadrosunda iki oyuncu hastalık nedeniyle çıkarıldı. Berkay Yılmaz ve Livan Burcu'nun yerine Baran Moğultay ve Ali Habeşoğlu kadroya eklendi.

Ümit Milli Futbol Takımının aday kadrosunda 2 değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Karadağ ve Arnavutluk ile hazırlık maçları oynayacak ay-yıldızlı takımda Berkay Yılmaz ve Livan Burcu, hastalıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Bu oyuncuların yerine "Borussia Dortmund II" forması giyen Baran Moğultay ile Ayvalıkgücü Belediyespor forması giyen Ali Habeşoğlu, aday kadroya dahil edildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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