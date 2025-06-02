Ümit Milli Futbol Takımında Kadro Değişikliği

Ümit Milli Futbol Takımının aday kadrosunda 2 değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Karadağ ve Arnavutluk ile hazırlık maçları oynayacak ay-yıldızlı takımda Berkay Yılmaz ve Livan Burcu, hastalıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Bu oyuncuların yerine "Borussia Dortmund II" forması giyen Baran Moğultay ile Ayvalıkgücü Belediyespor forması giyen Ali Habeşoğlu, aday kadroya dahil edildi.