Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Ukrayna'yı konuk edecek

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında yarın sahasında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Ginchev yönetecek. Ginchev'in yardımcılıklarını Georgi Doynov ile Svetoslav Stoychev üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Martin Zhivkov Velikov olacak.

H Grubu'nda oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan ay-yıldızlılar, topladığı 5 puanla ilk sırada yer alıyor.

Ukrayna ise çıktığı 3 maçta 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 4 puan toplayarak 3. sırada kendisine yer buldu.