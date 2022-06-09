Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Kazakistan'ı konuk edecek - Haberler

Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Kazakistan'ı konuk edecek
AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde I Grubu'ndaki 7. maçında yarın Kazakistan'ı konuk edecek.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde I Grubu'ndaki 7. maçında yarın Kazakistan'ı konuk edecek.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Faroe Adaları'ndan Kari A Hovdanum yönetecek. Hovdanum'un yardımcılıklarını Andrew Christiansen ve Dan Petur Pauli Hojgaard yapacak.
Grupta geride kalan 6 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan ay-yıldızlılar, 7 puanla 3. sırada yer alıyor.
Henüz galibiyet alamayan Kazakistan ise 1 puanla grubun son basamağında bulunuyor.
Milliler, gruptaki son maçında ise 14 Haziran Salı günü Danimarka ile deplasmanda karşılaşacak.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor