Haberler

Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçının hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında yarın Ukrayna ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre idman, maçın oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleştirildi.

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman 5'e 2 pas çalışmasının ardından maçın taktiksel organizasyonlarıyla devam etti.

İdman, duran top çalışmasıyla sona erdi.

Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Ukrayna ile saat 20.00'de karşılaşacak.

