Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme: Bayrağın pazarlığı olmaz

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme, büyük bir oyuncu havuzuna sahip olduklarını ve her zaman oyuncuların dilinden konuşmaya çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, Ümit Milli Takım'ın 23 yıldır Avrupa Şampiyonası'na katılamadığını ve oyuncuları kendi yaş kategorilerinde bırakmadıklarını ifade etti. Almanya'nın Kenan Yıldız ve Can Uzun konusunda pes etmediğini de sözlerine ekledi.