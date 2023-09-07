Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme: Bayrağın pazarlığı olmaz
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme, büyük bir oyuncu havuzuna sahip olduklarını ve her zaman oyuncuların dilinden konuşmaya çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, Ümit Milli Takım'ın 23 yıldır Avrupa Şampiyonası'na katılamadığını ve oyuncuları kendi yaş kategorilerinde bırakmadıklarını ifade etti. Almanya'nın Kenan Yıldız ve Can Uzun konusunda pes etmediğini de sözlerine ekledi.
Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme: Bayrağın pazarlığı olmaz
"Büyük bir oyuncu havuzuna sahibiz"
"Ümit Milli Takım 23 yıldır Avrupa Şampiyonası'na katılamıyor"
"Her zaman onların dilinden konuşmaya bakıyoruz"
"Oyuncuyu kendi yaş kategorisinde bırakmıyoruz"
"Bertuğ ve Kazımcan bizi çok onurlandırıyor"
"Elimizde ikna etmek istediğimiz oyuncular var"
"Almanya, Kenan Yıldız ve Can Uzun konusunda pes etmedi"
TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇINA DOĞRU
18.00 Ermenistan Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
18.30 Ermenistan maç öncesi son çalışmasını gerçekleştirecek.
19.15 A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
20.00 Milliler, Ermenistan maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Eskişehir Yeni Stadyum'da yapacağı idmanla tamamlayacak.
FENERBAHÇE
3 günlük iznin ardından Antalyaspor maçı hazırlıkları milli futbolculardan yoksun başlayacak.
GALATASARAY
18.30 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur antrenman öncesinde açıklamalarda bulunacak.
19.00 Sarı-kırmızılı ekip, basına açık antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 - 18.00 Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yapacağı çift antrenmanla başlayacak.
TRABZONSPOR
11.00 Bordo-mavililer, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.
GAZİANTEP FK
Prensip anlaşmasına varılan Marius Sumudica ve teknik heyeti, Gaziantep'e gelerek yönetim kurulu ile son görüşmeleri gerçekleştirecek
BİLARDO
3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası, Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisleri'nde devam edecek.
TENİS
Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlar yarı final müsabakaları oynanacak.
02.00 Coco Gauff-Karolina Muchova
03.15 Madison Keys-Aryna Sabalenka