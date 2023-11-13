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Ümit Milli Futbol Takımı, Slovenya ve Norveç maçlarının hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, İstanbul'da Slovenya ile özel maç yapacak ve Alanya'da Norveç ile UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda karşılaşacak. Takım, antrenmanlara başladı ve çalışmalarına devam edecek.