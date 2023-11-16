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Ümit Milli Futbol Takımı, Slovenya ile özel maçta karşı karşıya gelecek

Ümit Milli Futbol Takımı, yarın İstanbul'da Slovenya ile özel bir maç oynayacak. Maç Pendik Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak. Ayrıca, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden milliler, 21 Kasım'da Norveç ile Alanya'da karşılaşacak. Şu ana kadar oynadıkları 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan milliler, 3 puanla 5. sırada yer alıyor.