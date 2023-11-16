Ümit Milli Futbol Takımı, Slovenya ile özel maçta karşı karşıya gelecek
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Ümit Milli Futbol Takımı, yarın İstanbul'da Slovenya ile özel bir maç oynayacak. Maç Pendik Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak. Ayrıca, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden milliler, 21 Kasım'da Norveç ile Alanya'da karşılaşacak. Şu ana kadar oynadıkları 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan milliler, 3 puanla 5. sırada yer alıyor.
Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Slovenya ile özel maçta İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Pendik Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.
Öte yandan 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlılar 21 Kasım'da Alanya'da Norveç ile karşılaşacak.
Milliler grupta oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet alarak topladığı 3 puanla 5'inci sırada yer alıyor.