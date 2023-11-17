Ümit Milli Futbol Takımı Slovenya ile Berabere Kaldı

Slovenya ile oynanan özel maçta gol atan Ümit Milli Futbol Takımı forveti Metehan Altunbaş, "Burada olmak dolayı çok mutluyum. Bu armayı, Türk bayrağını üstümde gördüğümde gerçekten sahada her şeyimi veresim geliyor" dedi.

Ümit Milli Futbol Takımı, Pendik Stadyumu'nda özel maçta karşılaştığı Slovenya ile 1-1 berabere kaldı. Maçta millilerin tek golünü kaydeden genç forvet Ümit Milli Metehan Altunbaş, müsabakanın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok genç bir takımız. Gelişime açık bir takımız. Kadroya baktığınız zaman birçok genç oyuncu barındırıyoruz. Ben de bu sene Ümit Milli Takım'a ilk defa geldim. Burada olmak dolayı çok mutluyum. Bu armayı, Türk bayrağını üstümde gördüğümde gerçekten sahada her şeyimi veresim geliyor. Maç gelecek olursak, 1-0 geriye düştük. Daha sonra eşitliği sağladık. Aslında maçın tamamına baktığınızda bizim üstünlüğümüzde geçen bir maçtı. Bizim için oynayacağımız Norveç maçı öncesi provaydı. Bütün takım arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık" diye konuştu.

Oynayacakları Norveç maçı hakkında ise Altunbaş, "Grupta baktığımızda zor bir rakip. Bizim çıkıp oyunumuzu, mücadele isteğimizi, Türk bayrağının gerektirdiği o savaşma ruhunu sahaya çıkıp göstereceğiz inşallah" şeklinde konuştu. - İSTANBUL