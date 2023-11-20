Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 5. maçında Norveç ile Alanya'da karşılaşacak. Milliler, grupta 5. sırada bulunuyor.

Ümit Milli Futbol Takımı Norveç ile karşılaşacak

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 5. maçında yarın Alanya'da Norveç ile karşılaşacak.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.45'te başlayacak.

Ay-yıldızlı takım, 6 ekibin yer aldığı grupta oynadığı 4 maçta bir galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Milliler, 3 puanla grupta 5. sırada bulunuyor.

Norveç ise grupta 3 galibiyet ve bir mağlubiyet sonucunda topladığı 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.