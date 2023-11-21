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Ümit Milli Futbol Takımı Norveç'i 2-0 Mağlup Etti

21 Kasım 2023 22:08 , Son Güncelleme: 22:10 Spor Haberleri Abone Ol

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki beşinci maçında Norveç'i 2-0 mağlup etti. Türkiye'nin gollerini Cihan Çanak ve Erencan Yardımcı attı.