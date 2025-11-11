Haberler

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna maçının biletleri ücretsiz olacak

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 14 Kasım Cuma günü İstanbul'da Ukrayna ile karşılaşacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının biletleri ücretsiz olacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler, passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
