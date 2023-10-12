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Ümit Milli Futbol Takımı'nın San Marino maçı ücretsiz izlenebilecek

Ümit Milli Futbol Takımı'nın yarın İstanbul'da oynayacağı San Marino maçı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta ücretsiz olarak izlenebilecek. Futbolseverler, TC kimlik kartıyla biletlerini internet üzerinden veya stat gişelerinden alabilecek.