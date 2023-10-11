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Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

UEFA 2025 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde San Marino ve Letonya ile karşılaşacak Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.