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Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

AA - Emre Doğan - Spor
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

2023 UEFA Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 25 Mart Cuma günü İskoçya'ya konuk olacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

2023 UEFA Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 25 Mart Cuma günü İskoçya'ya konuk olacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Erencan Yardımcı'nın sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, Spor Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'da forma giyen Yunus Emre Çift'in İskoçya müsabakasının aday kadrosuna dahil edildiği aktarıldı.

AA / Emre Doğan - Spor

İskoçya, Futbol, Milli, UEFA, Spor, Haberler

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