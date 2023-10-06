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Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçları aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı, 13 Ekim'de San Marino ve 17 Ekim'de Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladı. Teknik direktör Levent Sürme yönetimindeki takımın kadrosunda birçok genç oyuncu yer alıyor.