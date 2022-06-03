Ümit Milli Futbol Takımı'nda Kazakistan ve Danimarka maçı hazırlıkları - Haberler

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda mücadele eden Ümit Milli Takım, Kazakistan ve Danimarka ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 10 Haziran Cuma günü Kazakistan ile İstanbul'da ve 14 Haziran Salı günü Danimarka ile deplasmanda karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalıştı. Antrenmanda çift kale maç ve taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı ekip, üç etap olarak planlanan kamp döneminin ilkini tamamladı. Hafta sonunu izinli geçirecek Ümit Milli Takım, hazırlıklarına 6 Haziran Pazartesi günü yapacağı antrenman ile devam edecek.