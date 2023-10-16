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Ümit Milli Futbol Takımı, Letonya ile karşılaşacak

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 4. maçında Letonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç, Jelgava kentindeki Zemgales Olimpiyat Merkezi'nde oynanacak ve TSİ 15.00'te başlayacak. Ümit Milli Takım, gruptaki ilk iki maçında İrlanda Cumhuriyeti ve İtalya'ya mağlup oldu, üçüncü maçında ise San Marino'yu mağlup etti. Letonya ise grupta oynadığı 4 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı.