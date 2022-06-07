Ümit Milli Futbol Takımı, Kazakistan maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

Ümit Milli Futbol Takımı, Kazakistan maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Kazakistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından sürdürdü.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Kazakistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından sürdürdü.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 10 Haziran Cuma günü oynanacak maç için TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışan ay-yıldızlıların, duran top organizasyonları ve taktik çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.
Öte yandan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Görme Engelli B1 Futbol Milli Takımı'nın, Ümit Milli Takımı'nı antrenmanda ziyaret ettiği kaydedildi.
AA / Süha Gür - Spor