Ümit Milli Futbol Takımı, Kazakistan maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

Ümit Milli Futbol Takımı, Kazakistan maçı hazırlıklarını sürdürdü Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Kazakistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından sürdürdü. Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Kazakistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından sürdürdü. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 10 Haziran Cuma günü oynanacak maç için TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışan ay-yıldızlıların, duran top organizasyonları ve taktik çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi. Öte yandan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Görme Engelli B1 Futbol Milli Takımı'nın, Ümit Milli Takımı'nı antrenmanda ziyaret ettiği kaydedildi. AA / Süha Gür - Spor Kazakistan Futbol Spor Haberler

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