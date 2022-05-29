Ümit Milli Futbol Takımı, İstanbul'da toplandı - Haberler

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 10 Haziran Cuma günü Kazakistan ile İstanbul'da ve 14 Haziran Salı günü deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak Ümit Milli Takım, İstanbul'da toplandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul Le Meridien Otel'de bir araya gelen ay-yıldızlı ekip, 3 bölümden oluşacak hazırlıkların ilk etabına yarın Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.

İlk etap çalışmalarını 4 Haziran'a dek İstanbul'da sürdürecek olan milliler, 6 Haziran Pazartesi günü ikinci etap çalışmaları için tekrar toplanarak Kazakistan maçına kadar hazırlıklarını sürdürecek. 11 Haziran Cumartesi günü Danimarka'ya hareket edecek olan Ümit Milli Takım, maç gününe kadar Danimarka'da çalışacak.

Aday kadro

Ümit Milli Takımı'n Kazakistan ve Danimarka maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor), Canberk Yurdakul (Bursaspor), Emre Bilgin (Beşiktaş)

Defans: Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Emir Han Topçu, Cemali Sertel (Çaykur Rizespor), Serdar Saatçı (Beşiktaş), Yunus Bahadır (PSV Eindhoven), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor), Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor), Kazımcan Karataş (Altay), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)

Orta Saha: Umut Güneş, Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Emirhan İlkhan (Beşiktaş), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Aral Şimşir (FK Jerv), Polat Yaldır (Yılport Samsunspor), Burak İnce (Arminia Bielefeld), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Forvet: Enis Destan (Trabzonspor), Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Ali Akman (Nec Nijmegen)