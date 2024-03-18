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Ümit Milli Futbol Takımı, Gürcistan ve İtalya maçlarına hazırlanıyor

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ümit Milli Futbol Takımı, teknik direktör Levent Sürme yönetimindeki antrenmanlarla Gürcistan ve İtalya maçlarına hazırlanıyor. Milli takım oyuncuları, antrenman öncesinde Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi. Ümit Milliler, özel maçta Gürcistan ile 22 Mart'ta, UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grup elemelerinde ise İtalya ile 26 Mart'ta karşılaşacak.

Ümit Milli Futbol Takımı, Gürcistan ve İtalya ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Levent Sürme yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana kampa dahil edilen tüm oyuncular katıldı.

Ay-yıldızlılar, antrenman öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü kapsamında Türk bayrağı ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Milliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Ümit Milliler, Gürcistan ile 22 Mart Cuma günü özel maçta, 26 Mart Salı günü ise İtalya ile 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grup elemelerinde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Spor

Gürcistan Futbol İtalya Futbol Spor Haberler

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