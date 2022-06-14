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Ümit Milli Futbol Takımı, Danimarka'ya mağlup oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Ümit Milli Futbol Takımı, Danimarka'ya mağlup oldu

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri son maçında deplasmanda karşılaştığı Danimarka'ya 3-2 yenildi.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri son maçında deplasmanda karşılaştığı Danimarka'ya 3-2 yenildi.

Vejle Stadyumu'nda oynanan ve Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Miguel Bertolo Nogueira'nın yönettiği maçta Milli takımın gollerini 9'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz ve 90+2'nci dakikada Bertuğ Özgür Yıldırım atarken; Danimarka'nın gollerini 17'nci dakikada Matthew O'Riley, 66'ncı dakikada Gustav Isaksen ve 76'ncı dakikada Mathias Kvistgaarden kaydetti.

Bu sonucun ardından Türkiye, grubunu 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 8 puan toplayarak 3'üncü sırada tamamladı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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