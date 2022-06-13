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Ümit Milli Futbol Takımı, Danimarka maçı hazırlıklarını tamamladı

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Ümit Milli Futbol Takımı, Danimarka maçı hazırlıklarını tamamladı

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde yarın Danimarka ile deplasmanda karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı son idmanını yaptı.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde yarın Danimarka ile deplasmanda karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı son idmanını yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın oynanacağı Vejle Stadyumu'ndaki antrenmanda ay-yıldızlı oyuncular taktik ve pas çalışmalarının yanı sıra, duran top üzerine de çalışmalar gerçekleştirdi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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