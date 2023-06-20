Ümit Milli Futbol Takımı Bosna Hersek'i 4-1 Mağlup Etti

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti. Ay yıldızlılar, Ilinkovic (kendi kalesine), 50. dakikada Ömer Bayram, 80. dakikada (Penaltıdan) ve 86. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golleriyle müsabakadan 4-1 galip ayrıldı. Bosna Hersek'in tek golünü 25. dakikada Cavic attı.