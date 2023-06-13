Ümit Milli Futbol Takımı Azerbaycan maçı hazırlıklarına devam ediyor

Ümit Milli Futbol Takımı, Azerbaycan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmana tam oyuncular katıldı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da bir bölümünü izledi.

Ümit Milli Futbol Takımı, 17 Haziran Cumartesi günü Azerbaycan ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Levent Sürme yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tam oyuncular katıldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, antrenmanının bir bölümünü izledi ve Levent Sürme ile bir süre sohbet etti. A Milli Takım oyuncuları Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek ve Barış Alper Yılmaz da antrenmanı ziyaret etti.