Ümit Milli Futbol Takımı Azerbaycan maçı hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, 17 Haziran Cumartesi günü Azerbaycan ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaklaşık iki saat süren antrenmana kampta bulunan tüm oyuncular katıldı.

Ümit Milli Futbol Takımı, 17 Haziran Cumartesi günü Azerbaycan ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaklaşık iki saat süren antrenmana kampta bulunan tüm oyuncular katıldı.

Futbolculardan Doğuhan Aral Şimşir geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da antrenmanın bir bölümünü takip etti.

Ümit milliler, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.