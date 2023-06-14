Ümit Milli Futbol Takımı, Azerbaycan maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü

Ümit Milli Futbol Takımı, Azerbaycan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Ümit Milli Futbol Takımı, Azerbaycan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanlardan ilkinin sahada, ikincisinin ise salonda gerçekleştirildiği belirtildi.

Ay-yıldızlılar, 17 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Azerbaycan ile karşılaşacak.