Ümit Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'la Özel Maçta Karşılaşacak

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yarın 19.00'da Azerbaycan'la özel maçta karşı karşıya gelecek Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde akşam saatlerinde yapılan idmanın ardından ay-yıldızlı ekip maç saatini beklemeye başladı.

Öte yandan, kırmızı-beyazlılar, yarınki maç öncesi Azerbaycan 21 Yaş Altı takımıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.