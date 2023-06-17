Ümit Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'ı 1-0 Mağlup Etti

Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti. Milliler, 59. dakikada Enis Destan'ın penaltı vuruşundan kaydettiği golle müsabakadan galip ayrıldı. Takım, 20 Haziran Salı günü Bosna Hersek ile özel maç yapacak.