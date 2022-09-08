Ümit Milli Futbol Takımı, 27 Eylül'de Gürcistan ile hazırlık maçı yapacak Spor Haberleri Ümit Milli Futbol Takımı, 27 Eylül Salı günü Gürcistan ile hazırlık maçında karşılaşacak. Ümit Milli Futbol Takımı, 27 Eylül Salı günü Gürcistan ile hazırlık maçında karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, A Spor'dan naklen yayımlanacak. Genç milliler, Gürcistan karşısında 2002 ve üzeri doğumlu futbolculardan oluşan yeni kadrosuyla ilk kez sahada yer alacak. Spor Kaynak: AA / Emre Doğan Gürcistan Futbol Eylül Spor Haberler

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