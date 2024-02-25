Ümit Karan: Türkiye'nin yabancı oyuncu çöplüğü haline geldiğini söyledi

Akdeniz Üniversitesi tarafından organize edilen Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF) 2024 etkinliğine konuk olan eski futbolcu Ümit Karan, Türkiye'nin yabancı oyuncu çöplüğü haline geldiğini söyleyerek, "Bizim paramızı yiyorlar, Türkiye yabancı oyuncu çöplüğü haline geldi. Adana, Mersin, Diyarbakır, Van'a gidin, 85 milyon nüfusumuz var. Ülkemizde yeteri kadar futbolcu, yetenekli gençlerimiz var" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda her yıl düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında yer alan, Güney Kariyer Fuarı, bu yıl 23-24 Şubat tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Bölgedeki 12 paydaş üniversite ile birlikte düzenlenen etkinlik, mülakatlar, eğitimler, seminerler, örnek olay çalışmaları ve atölye çalışmaları gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ayrıca organizasyona kamu kurum ve kuruluşları, kamu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör firmaları da katıldı.

İş ve staj imkanı sunuldu

Katılımcılara iş ve staj imkanlarının sunulduğu fuara, kamu ve özel sektörden 300'ün üzerinde firma ile 13 üniversiteden 50 binden fazla öğrenci/mezun katıldı. Bu yıl genel katılıma da açık olarak organize edilen fuara, öğrenciler ve mezunlar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi platformu adresinden kayıt yaparak aldıkları QR kodlar ile giriş yaptı.

Ümit karan GÜNKAF ziyaretçileriyle buluştu

Eski futbolcu Ümit Karan Akdeniz Üniversitesi tarafından organize edilen Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF) 2024 etkinliğine konuk oldu. Çeşitli etkinliklerle iki gün boyunca kariyerine yön veren öğrenciler, Ümit Karan'ın konuk olduğu söyleşiye yoğun ilgi gösterdi. Futbol hayatı hakkında en çok merak edilen soruları içtenlikle cevaplayan Karan yaklaşık bir saat süren etkinlikte yaptığı esprilerle dinleyicileri kahkahaya boğdu. Futbol yaşamı, Survivor Türkiye, menajerlik, teknik direktörlük anılarını anlatan Karan, Fenerbahçe'den teklif aldığı ama kabul etmediğini, fanatik Galatasaraylı olduğunu vurguladı. Karan, en mutlu olduğu gol hangisi diye sorulunca da, "Fenerbahçe'ye attığım goller" dedi.

Ümit Karan: "Türkiye'nin yabancı oyuncu çöplüğü haline geldi"

Sahneye kadın futbol takımı ile birlikte çıkan, fırsat buldukça kadın futbol takımlarına destek verdiğini söyleyen Ümit Karan, "Teknik direktörlük Türkiye'de çok zor, çok fazla futbol kulübü var, Youtube'dan iyi para kazanıyoruz. Biz varken Arda Turan mı vardı, asistlik yaptı, geldikten sonra her zaman kaybettik. Lincoln çok iyi oyuncuydu, severek oynadığım bir futbolcu" diye konuştu. Futbolculuk, yorumculuk dışında Almanya doğumlu olduğu için Beatbox yeteneğine sahip olduğunu da belirten Karan, Türkiye'nin yabancı oyuncu çöplüğü haline geldiğini söyleyerek, "Bizim paramızı yiyorlar, Türkiye yabancı oyuncu çöplüğü haline geldi. Adana, Mersin, Diyarbakır, Van'a gidin, 85 milyon nüfusumuz var. 3 bin Euroluk futbolcudan bin Euro kazanmaktansa 300 bin Euroluk oyuncudan 100 bin Euro kazanmanın peşindeler. Ülkemizde yeteri kadar futbolcu, yetenekli gençlerimiz var" diye konuştu.

"Biz kariyer yaptık ama sporcu olarak yaptık"

Karan'a, etkinliğin sonunda Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen tarafından günün anısı için özel hazırlanan plaket takdim edildi. Etkinliğin sonunda dinleyicilerle bol bol anı fotoğrafı çektiren, forma imzalayan Ümit Karan, kuliste Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'la bir araya geldi. Çalışmalarına destek verdiği kadın futbol takımı ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret eden Karan, fuar daveti için teşekkür etti.

Fuar kapsamında gerçekleştirdiği söyleşiden sonra Güney Kariyer Fuarı hakkında duygularını da açıklayan Ümit Karan, "Bütün Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin bu gibi kariyer fuarlarına katılması gerekiyor. Çünkü gelecek bizim geleceğimiz. Bizim vereceğimiz örnekler çok önemli ama doktor arkadaşlarımız, mimarlar, iç mimarlarla öğrencilerin buluşması çok anlamlı. Bence buradaki öğrenciler, geleceğini kendinde bulabileceğini düşünüyorum. Bence her üniversite en iyi bir şekilde kariyer fuarı yapması gerekiyor. Biz kariyer yaptık ama sporcu olarak yaptık. Okuyan bütün öğrencilerin iyi bir kariyer çizmesi lazım. Bütün öğrencileri çok seviyorum. Burada takım ayrımı yapmıyorum, onu da belirtmek istiyorum. Onlar da bizi seviyorlar, hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu, çok keyif aldım" diye konuştu. - ANTALYA