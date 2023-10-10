Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri, Balıkesir'de yapılacak.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Balıkesir'de düzenlenecek

Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri, Balıkesir'de yapılacak.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 1-6 Kasım tarihlerinde Balıkesir Karesi Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Müsabaka kayıtları, 25 Ekim Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar federasyon sitesinden yapılabilecek.